A Dogliani interventi di riqualifica del centro città per dare più spazio ai dehors di bar e ristoranti

A seguito della proposta dell’Amministrazione Comunale di aumentare gli spazi a disposizione per i dehors dei locali ricettivi nelle principali piazze e vie del centro storico, sono in atto alcune modifiche volte a riqualificare il tessuto urbano.

I primi interventi visibili riguardano Piazza Umberto, il "Rulin", ossia il biglietto da visita dal paese, che accoglie i visitatori alle porte del centro storico.

Una parte della piazza è stata delimitata da fioriere e alberelli in vaso, per ricavare una ampia e gradevole area pedonale e riservata all’ampliamento dei dehors estivi, creando una zona di sicurezza per gli avventori dei bar che devono mantenere la distanza e anche per il passeggio, senza il transito delle auto.

I lavori, che non hanno previsto costi in quanto sono stati utilizzati materiali già presenti nei magazzini comunali, sono ancora in corso e saranno perfezionati a breve.

L’Amministrazione Comunale si propone di continuare gradualmente l’opera di abbellimento e riqualificazione del cuore del paese, in modo da far vivere e far conoscere maggiormente gli angoli tipici e storici di Dogliani.