Cossano Belbo, il saluto a don Luca Bravo dopo il periodo pastorale in valle Belbo

La comunica parrocchiale di Cossano Belbo ha salutato il vice parroco Don Luca Bravo dopo il suo seppur breve ma intenso periodo pastorale in Valle Belbo.

Arrivato pochi anni fa a supporto di Don Filippo Torterolo per le tre parrocchie Cossano, Castiglione Tinella e Rocchetta Belbo, Don Luca si è sempre contraddistinto per la sua estrema attività in ogni settore dai giovanissimi ai più adulti in particolare verso gli ammalati e i più bisognosi.

La Chiesa Parrocchiale, con posti limitati per le disposizioni COVID 19, ha permesso di esternare il ringraziamento di una comunità attraverso le parole di Adelina Gonella in rappresentanza delle catechiste, del Sindaco Mauro Noè per l'amministrazione comunale e Don Bruno Cerchio che continuerà come Parroco la sua attività pastorale nelle tre comunità.

I bambini hanno consegnato, a nome dei fedeli cossanesi e rocchettesi due doni, un tablet ed un abito talare, come ringraziamento per il suo impegno profuso nelle nostre chiese. Un caloroso applauso ha concluso la giornata di commiato con un grande arrivederci e perché no un suo futuro ritorno. Don Luca proseguirà la sua attività pastorale nelle comunità Il Cenacolo di Saluzzo, secondo la decisione del Vescovo di Alba Marco Brunetti .