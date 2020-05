Si torna a volare: l’Aéroport Nice Côte d’Azur torna all’attività

Prime importanti conferme sulla ripresa dell’attività dell’aeroporto di Nizza dopo il lungo confinamento. L’aeroporto annuncia una graduale ripresa del traffico: la seconda piattaforma aeroportuale francese offrirà, dall'inizio di giugno, diverse decine di collegamenti con le principali città della Francia e delle capitali europee.

La graduale ripresa del traffico aereo dovrebbe essere amplificata a luglio e poi ad agosto, a seconda della revoca delle restrizioni che potrebbero essere annunciate nelle prossime settimane.

Molto atteso dai turisti e dai viaggiatori d'affari, nonché dall’imprenditoria della Costa Azzurra, il traffico aereo da o verso le Alpi Marittime dovrebbe riprendere gradualmente nelle prossime settimane.

Questo è il riconoscimento per i numerosi sforzi compiuti dalla piattaforma per garantire un livello molto elevato di sicurezza sanitaria, con stringenti misure in termini di disinfezione dell'aria e delle superfici, gestione dei flussi e ventilazione.

Ad oggi, non tutte le compagnie aeree hanno finalizzato il loro programma di ripresa dei voli, in ogni caso è già possibile attivare una stretta rete con le principali destinazioni francesi ed europee.

Per la Francia, almeno 10 città saranno collegate alla Costa Azzurra:

Parigi Charles-de-Gaulle (Air France, EasyJet);

Lione (Air France);

Lille (EasyJet);

Tolosa (EasyJet);

Nantes (EasyJet, Volotea);

Bordeaux (EasyJet);

Bastia, Ajaccio, Figari e Calvi (Air Corsica).

Per l'Europa, 9 città saranno nuovamente collegate alla Costa Azzurra:

Londra (British Airways e EasyJet);

Francoforte (Lufthansa);

Bruxelles (Brussels Airlines);

Ginevra e Zurigo (EasyJet, Swiss)

Vienna, Sofia, Budapest e Cracovia (Wizz Air);

A questo proposito Dominique Thillaud, presidente del consiglio di amministrazione di Aéroports de la Côte d'Azur ha dichiarato: "Siamo lieti della rinnovata fiducia di queste compagnie che consentiranno, a partire da giugno e prima di un graduale aumento dei collegamenti a luglio e poi ad agosto, di rilanciare l'attività turistica della regione meridionale e consentire dalla Riviera di viaggiare verso tutta la Francia e verso molte destinazioni europee”.