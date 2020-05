Come arredare al meglio la tua casa con le proposte Maisons du Monde

Arredare la propria casa o rinnovare una stanza, a volte, può essere complicato in quanto non si sa da dove cominciare. Facendo un salto da maisons du monde, però, diventa tutto più facile. Infatti, sia sul sito che nei punti vendita, vengono proposti ambienti finiti per tutti i gusti a cui ci si può ispirare, completi di tutto o con la possibilità di selezionare solo alcuni pezzi e valorizzare i propri spazi.

Le proposte di Maisons du Monde

Maisons du Monde, come si intuisce dal nome, è un’azienda nata in Francia che si occupa a 360° dell’arredamento. Oltre al mobilio qui si possono trovare anche decorazioni e oggettistica per rendere unica la propria casa. Per arredare le stanze si può scegliere tra vari prodotti:

divani , di differenti tipi e misure;

mobili , molto vari come: armadi, letti, cucine;

lampade ;

arredamento per il giardino e per gli spazi esterni;

tessili e tappeti per dare un tocco in più alle stanze;

accessori dedicati alla cameretta dei bambini .

Chiunque da Maisons du Monde trova ciò che sta cercando in quanto le proposte vengono classificate in base a stili ben caratterizzati: quello contemporaneo, che ha linee pulite e tinte neutre, è ideale per creare un ambiente ordinato e minimal; quello etnico, ricco di accessori che prendono spunto da paesi come India, Cina ma anche l’Africa, è perfetto per dare origine a un mix di colori e oggetti unici; il classico chic è pensato per chi ama un mobilio che non passa mai di moda: elegante, raffinato e romantico, mentre quello industriale, esalta materiali come il metallo e la pelle invecchiata.

Non mancano neanche lo stile country, che mette al primo posto il legno e i complementi d’arredo che ricordano la campagna, quello marinaro, dedicato a chi vorrebbe avere una casa al mare e invece abita in città e per finire c’è il vintage, ideale per ricreare un arredamento anni ’50, ’60 o ’70.

Consigli per arredare al meglio la propria casa

Arredare al meglio la propria casa con i prodotti Maisons du Monde è molto facile, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Per non perdersi tra le tante proposte, però, meglio orientarsi su un filone specifico come:

un determinato stile , per evitare di accostare mobili troppo contrastanti tra loro;

una tinta predominante , ciò non toglie che ci possono anche essere degli spot di colore differente, magari in contrasto con quello di fondo;

una stanza che bisogna arredare. Nel caso in cui si vuole rinnovare la camera da letto, ad esempio, meglio focalizzarsi sui letti e gli armadi lasciano in secondo piano altri complementi che non sono specifici per questo ambiente.

Dopo aver definito il proprio focus bisogna partire da un oggetto importante che sarà quello su cui cadrà lo sguardo non appena si entrerà in quella stanza. Ad esempio, un bel divano angolare, un tappeto fantasia ma anche una decorazione da parete, come un grande orologio. Gli altri pezzi che si andranno a scegliere dovranno essere in armonia con il complemento d’arredo principale, non aggiungendo ulteriore enfasi all’ambiente, ma esaltandolo in modo armonico.

Nel caso in cui non si desidera introdurre un elemento particolarmente d’impatto occorre cercare di abbinare i pezzi scelti che devono essere proporzionati tra loro. Meglio non acquistare un piccolo tavolino e posizionarci sopra un grande soprammobile, preferire, invece, più oggettini e creare una composizione asimmetrica.

Un altro consiglio è quello di non esagerare con gli oggetti, soprattutto nei piccoli spazi. Iniziare dai pezzi fondamentali; in un soggiorno, ad esempio, sono perfetti dei divani, un tappeto, un punto luce e una libreria, aggiungere solo in seguito, se la metratura della stanza lo consente, un tavolo, delle sedie, una cassettiera, dei quadri e così via.