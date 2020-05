Apertura sportelli A.S.L. CN1 a Cervasca

L’Amministrazione Comunale comunica che lo Sportello Multifunzionale dell’A.S.L. CN1 in piazza dottor Bernardi a Cervasca sarà riaperto da lunedì 1 giugno (martedì 2 chiuso per festività) nelle seguenti giornate:

Vista la richiesta pervenuta dall’ ASL CN1, per garantire l’apertura e assicurare il rispetto delle misure previste dalle disposizioni vigenti, connesse all’emergenza Covid per l’accesso ai locali in questione, l’ingresso sarà regolamentato per evitare assembramenti ed è prevista la rilevazione della temperatura corporea agli utenti che accederanno.