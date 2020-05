Savigliano, all'Istituto Marconi-Cravetta attivati due nuovi corsi serali professionali

Dal prossimo anno scolastico, presso l’istituto “Cravetta–Marconi” di Savigliano saranno attivati due corsi serali professionali: “Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale” e “Manutenzione e Assistenza Tecnica”. Si tratta di una vera e propria opportunità, nata per rispondere alle esigenze e alle richieste di formazione e istruzione da parte di un’utenza adulta. In particolare, il corso serale può trasformarsi in una occasione favorevole per i lavoratori prematuramente usciti dal sistema dell’istruzione, che intendono migliorare la loro preparazione e la loro qualifica con un titolo di studio superiore, per i lavoratori che svolgono un’attività professionale affine all’indirizzo di studio prescelto senza titolo di studio, lavoratori già in possesso di un titolo di studio che desiderano sviluppare conoscenze, abilità e nuove competenze. I corsi sono rivolti a qualsiasi adulto o studente non occupato o in attesa di una nuova occupazione che intenda migliorare la propria preparazione professionale e culturale.

Con il Diploma nei “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale” si può scegliere di lavorare, sia a domicilio dell’utente che in strutture private, nei settori degli anziani, dell’handicap, dell’infanzia e della marginalità; svolgere mansioni presso cooperative sociali, fondazioni socio-culturali, centri educativi e strutture per l’infanzia, strutture residenziali ed enti pubblici di servizi; insegnare metodologie operative negli istituti professionali statali ad indirizzo sociale e iscriversi a tutte le facoltà universitarie.

Il Diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” può operare sia nella grande che nella media industria, nonché nelle aziende artigiane. È in grado di gestire la manutenzione e può svolgere le attività professionali. Dopo i cinque anni si può accedere a qualsiasi facoltà universitaria. L’attitudine tecnica sviluppata dal corso predispone all’approccio alla Facoltà di Ingegneria. L’ambito di competenze consente di gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili e relativi ai mezzi di trasporto.

I corsi serali si propongono di stimolare la ripresa degli studi, il recupero delle carenze nella formazione di base, una riconversione professionale direttamente spendibile sul mercato del lavoro. Il riconoscimento del diritto della persona all’apprendimento permanente implica la necessità di dover prefigurare un percorso in cui il cittadino possa trovare un luogo che lo orienta, lo accompagna nell’esplicitazione dei bisogni formativi, gli presenta le offerte del territorio, ne valuta le competenze acquisite in qualsiasi contesto di apprendimento che vengono riconosciute nel futuro percorso formativo.

Per iscriversi o chiedere informazioni contattare la segreteria didattica al numero 0172_715188 e/o prendere un appuntamento presso la sede di Corso Roma 70 a Savigliano, anche mediante una richiesta email a: segreteria@cravetta.it.