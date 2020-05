Scuola: “No-Dad-Day” il 3 giugno la protesta di insegnati e genitori contro la Didattica a Distanza

Il 3 giugno genitori e insegnanti di tutt’Italia si troveranno per uno “sciopero dei genitori” dalla DAD (Didatica a Distanza), un’astensione simbolica in segno di protesta per i progetti del Ministero sulla scuola come appunto la DAD, la riduzione del tempo scuola con gli insegnanti e la massiccia esternalizzazione dei servizi.

Al “NO-DAD-DAY” potranno aderire tutte le famiglie che lo vorranno non facendo collegare i propri figli alle videolezioni. Chi vorrà potrà inviare ai propri dirigenti scolastici una email precompilata in cui manifestare il proprio dissenso e le ragioni dell’astensione: evento e info su https://www.facebook.com/miofigliovaascuola/ e al 3334740514.

L’iniziativa, nata da un gruppo di mamme di Firenze, è promossa da #salviamolascuola di Ravenna e Bologna, Arci Genitori e da molte associazioni in tutta Italia da Roma a Torino; è inoltre appoggiato dalla rete #noncisiamo e si muove in linea con le richieste di #prioritaallascuola.

Non ha bandiera di partito e chiunque può aderire.