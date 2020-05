Emergenza Coronavirus: il centro culturale di Mombasiglio si ferma per un anno

"Stante la situazione di incertezza nel programmare qualsivoglia impegno, il direttivo del centro culturale Mombasiglio 'Mario Giovana', ha deciso di sospendere per tutto il corrente anno la propria attività, dando a tutti appuntamento per la primavera 2021" .

La comunicazione ufficiale è giunta nei giorni scorsi sulla pagina Facebook del centro, nella quale si annuncia anche che i fondi stanziati per le iniziative 2020 sono stati devoluti con la causale "Erogazione liberale emergenza Covid-19 ospedale Mondovì" all'associazione "ASSO" (Amici della Sanità per il Sud-Ovest della provincia di Cuneo ONLUS - Mondovì).



Lo stesso direttivo, al fine di dirimere alcuni dubbi sorti fra i fruitori della biblioteca civica di Mombasiglio, ha comunicato che l'apertura della stessa è avvenuta seguendo le disposizioni ministeriali in materia.