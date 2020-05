Mondovì festeggia “Censino” Beccaria, in pensione dal 1° giugno

Dal 1° giugno, Vincenzo Beccaria, - per tutti Censino - 62 anni, “storico” dipendente della Croce Rossa del Comitato di Mondovì, è in pensione. E per rendere merito ai tanti anni - ben 38 - trascorsi in CRI, gli è stato dedicato un momento di festa, molto sentito e commovente.

Così al suo arrivo in sede, venerdì, ha trovato ad aspettarlo parecchi volontari, dipendenti e la presidente del Comitato, Lina Turco. Con la sorpresa di un drappo bianco, su cui una giovane del Servizio Civile, Carolina Gasco, aveva disegnato il suo volto e una delle frasi con cui salutava tutti al mattino “Ciao belle matote”, adattato per lui, in “ciao bel matot”. Con tutto attorno, le frasi e i saluti dei volontari.

«Censino, è stato prima volontario e poi dipendente del Comitato monregalese - commenta Lina Turco, presidente del Comitato della Croce Rossa di Mondovì - e si è sempre dedicato ai tanti servizi cui è stato preposto. È una persona molto semplice, di una bontà infinita, che ha saputo farsi apprezzare e da subito si è sentito parte della CRI. Con un particolare che gli rende grande merito: dal 1° maggio avrebbe dovuto essere in ferie per un mese. Invece ha rinunciato per continuare a svolgere il servizio, stante l’emergenza “covit-19”. Un gesto apprezzato da tutti».