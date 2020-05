Saluzzo: dal 2 giugno via libera ai musei della Castiglia, di Casa Cavassa e della Pinacoteca

Da martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, si potrà tornare a visitare i musei di Saluzzo e a usufruire dei servizi dell’Ufficio Turistico IAT. I musei della Castiglia, Casa Cavassa e la Pinacoteca Matteo Olivero saranno ad ingresso gratuito fino al 30 giugno.

Le aperture, dopo la prima giornata festiva, proseguiranno dal venerdì al lunedì con i seguenti orari: domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, venerdì, sabato e lunedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per una visita serena ed in sicurezza l'accesso ai musei verrà contingentato. Per rispettare le nuove regole è preferibile quindi prenotare in anticipo contattando l'Ufficio IAT.

In assenza di prenotazione, l’ingresso al museo potrà avvenire soltanto nel caso in cui non si sia già raggiunto il numero massimo di visitatori consentito. Pertanto, per migliorare la qualità dell'esperienza di visita nei musei ed evitare tempi di attesa, si consiglia vivamente di prenotare.

Nei musei sono state messe in atto le misure e i servizi per lavorare ed accogliere in sicurezza. Al visitatore si chiede di rispettare le regole già comunemente applicate in altri luoghi pubblici, ossia utilizzare la mascherina, disinfettarsi le mani, rispettare i percorsi e le indicazioni fornite dagli operatori e dalla cartellonistica, nonché di compilare all’ingresso un modulo di autocertificazione del proprio stato di salute.

Nel bookshop della Castiglia, inoltre, potrà accedere un visitatore alla volta, utilizzando i guanti usa e getta messi a disposizione dal personale.