Il comandante dei Carabinieri lascia Busca per il Ros di Milano

Aveva preso servizio il 24 dicembre 2018 e oggi è per lui l’ultimo giorno ufficiale di stanza a Busca: il maresciallo Matteo Corvino, comandante della locale stazione dei Carabinieri, lascia la città per un uno nuovo prestigioso incarico. Lo sostituisce provvisoriamente il brigadiere Alessandro Cubeddu, in attesa dell’assegnazione di un nuovo dirigente.



Il maresciallo Corvino, che aveva preso il posto di Gavino Passerò il quale aveva raggiunto la pensione, 32 anni, originario di Lecce, aveva in precedenza prestato servizio nel nucleo operativo della Compagnia Roma San Pietro, era stato vice-comandante ad Arona Castelletto Sopra Ticino e comandante ad Acceglio. Ora farà parte del Raggruppamento Operativo Speciale (Ros) dei Carabinieri di Milano, reparto speciale per il quale è stato selezionato.



“Ringraziamo molto il giovane comandante – dice il sindaco Marco Gallo – per la sua opera svolta in città con la massima dedizione e con grande spirito di collaborazione, apprezzata in particolare in questo periodo di emergenza sanitaria. Abbiamo lavorato molto insieme nella sorveglianza del territorio, condividendo spesso responsabilità e decisioni e, ultimamente, nell’ambito del Coc, insieme con la Polizia municipale abbiamo avuto un piena sintonia di intenti. Complimenti a lui per il meritato nuovo incarico, a nome della Città gli giungano i migliori auguri”.



“Prendo oggi servizio nella mia nuova destinazione e, anche se mi appresto alla nuova esperienza con entusiasmo, non ho lasciato Busca senza dispiacere. Grazie a tutti i buschesi per la disponibilità dimostrata: è stato un onore conoscervi in questo breve periodo trascorso insieme”.



Intanto, dalla prossima settimana saranno intensificatii i controlli del territorio e della circolazione stradale, sempre in collaborazione fra Carabinieri e Polizia muncipale: "Ringrazio - aggiunge Gallo - le forze dell'ordine cittadine che sono state intensamente impegnate nel periodo più grave dell'emergenza sanitaria, lavorando con encomiabile dedizione".