L'Anpi sulle svastiche a Cuneo e Boves: "Gesto infame per due città medaglia d'oro alla Resistenza"

Abbiamo appreso dagli organi di stampa locali la notizia del ritrovamento delle svastiche sia a Cuneo che a Boves tutte e due città Medaglie d'oro per meriti della resistenza.



Le associazioni antifasciste deplorano e sottolineano la gravità di questi

fatti avvenuti in luoghi significativi delle città.



Per tutti gli antifascisti il monumento alla Resistenza di Mastroianni è un luogo

sacro e degno di rispetto e questi episodi sono da condannare e da sanzionare. Il nazifascismo sconfitto dalla storia tenta spesso di rialzare la testa anche in questi miserevoli gesti che non possono e non devono essere sottovalutati.



Tutte le manifestazioni e le cerimonie che hanno un valore storico del 900, a Cuneo hanno appuntamento nel parco della Resistenza. Si tratta di una pagina che ha dato riscatto all'Italia e a tutti i suoi cittadini e che ha consegnato a tutti noi la Libertà, la Democrazia.



L'ANPI chiede fermamente alle autorità competenti di individuare, indagare e sanzionare gli autori dell'infame gesto.



Vanno applicate le leggi sul reato di apologia del fascismo vanno sciolte le organizzazioni che si richiamano ad esso.



Non possiamo stare inerti e in silenzio, dimostriamo di avere gli anticorpi per combattere l'insorgere di odio nei nostri animi e nelle nostre menti.



Ora E SEMPRE RESISTENZA!

Ughetta Biancotto - presidente Comitato provinciale Anpi Piemonte