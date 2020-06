Pagamento IMU differito al 31 luglio: il chiarimento di Mondovì

Il Comune di Mondovì ha avvisato la cittadinanza che la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto importanti novità per i tributi locali. A decorrere dal 1° gennaio, infatti, l'Imposta Unica Comunale (IUC) è stata abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). È stata altresì soppressa la TASI e riformata la disciplina dell'IMU.

Nel capoluogo monregalese le aliquote non hanno subìto variazioni rispetto agli anni precedenti: nel rispetto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio, la quota relativa alla TASI confluisce nell'IMU.



Relativamente all'anno corrente, il Consiglio comunale di Mondovì ha stabilito il differimento del termine del versamento della prima rata della IMU al 31 luglio 2020. "Tale differimento - spiegano dal municipio - è efficace per tutte le categorie catastali, fatta eccezione per la quota riservata allo Stato per gli immobili ad uso produttivo (categoria D) per i quali resta fissato il termine del 16 giugno. Confermato al 16 dicembre il versamento della seconda rata".



Anche quest'anno, inoltre, al fine di agevolare i cittadini monregalesi nel pagamento dei tributi, il Comune di Mondovì trasmetterà al domicilio dei contribuenti un'informativa relativa al pagamento dei tributi IMU per il 2020, unitamente ai relativi F24 precompilati.