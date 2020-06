Tempo della gentilezza: il bilancio dell’attività di volontari e crocerossini di Mondovì

A oltre due mesi dall’inizio del servizio, è il momento di bilancio anche per l’iniziativa “Tempo della gentilezza”, l’attività a favore delle persone più deboli, lanciata a livello nazionale dalla Croce Rossa Italiana, che ha visto in campo - con ottimi risultati - anche il Comitato CRI di Mondovì. Risultati ottenuti grazie alla stretta collaborazione fra Volontari e Crocerossine, coordinati dal responsabile del “Gruppo giovani”, Geppo Bessone e dall’Ispettrice del Corpo delle Infermiere Volontarie, Anna Maria Scarciglia.

«Complessivamente - il commento di Geppo Bessone - abbiamo percorso nell’ambito del Comitato monregalese oltre 4 mila km, servendo 25 comuni con una popolazione di oltre 55 mila abitanti e compiendo 400 consegne di spesa, farmaci e quanto era richiesto da persone impossibilitate ad uscire. Un impegno continuo, iniziato il 12 marzo, per 16 settimane con un monte-presenze di 200 Volontari, una Volontaria temporanea e una novantina di Crocerossine».



«Un servizio capillare - aggiunge l’Ispettrice Anna Maria Scarciglia - attuato in stretta sinergia: prima con la ricezione delle chiamate e la loro registrazione, poi col trasferimento degli ordini all’unità operativa, che provvedeva a reperire e consegnare quanto richiesto».



Infine il commento di Lina Turco, presidente del Comitato CRI di Mondovì: « Lavorare insieme, Volontari e Crocerossine, ha prodotto quel valore aggiunto, che grazie alla certosina documentazione raccolta ha visto il Comitato CRI di Mondovì primeggiare, con questo servizio, in provincia di Cuneo».



Intanto dal 1° giugno, è in vigore il nuovo orario per richiedere gli interventi. Le consegne entro la mattina successiva.



Mondovì - Martedì e venerdì, dalle 9 alle 12

Villanova M.vì e comuni di riferimento - Mercoledì, dalle 9 alle 12

San Michele Mvì - Lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 9 alle 13