Il temporale sorprende due climber: sono bloccati in parete sulla Rocca Castello ad Acceglio

Intervento del soccorso alpino e del nucleo SAF dei vigili del fuoco ad Acceglio, dove due climber sono bloccati in parete sulla Rocca Castello, uno sperone di roccia molto conosciuto dagli appassionati di questo sport.

I due hanno lanciato l'allarme verso le 19, mentre affrontavano la King Line, una via tra il quinto e il sesto grado. Sono stati sorpresi da un viuolento temporale, che si sta abbattendo su tutta la zona.

La squadra del soccorso alpino della Valle Maira, coordinata da Paolo Ribero, è intervenuta, sempre in valle Maira, al colle Oroset, dove tre escursionisti si sono trovati in difficoltà sempre a causa del temporale. Sono stati raggiunti e stanno per essere accompagnati a valle.