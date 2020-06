Sommariva Perno: ruspa danneggia il ponte di via Alba. Traffico pesante deviato da Baldissero (FOTO)

Se gli accertamenti statici previsti in mattinata daranno gli esiti sperati potrebbe arrivare già tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi, lunedì 1° giugno, la riapertura al traffico di via Alba a Sommariva Perno, dove la circolazione è interdetta dalle 7 di questa mattina in seguito all’incidente che ha visto protagonista un autoarticolato con rimorchio sul quale viaggiava un escavatore.



Il braccio della ruspa non sufficiente abbassato è stato la probabile causa del danneggiamento che, al suo passaggio sotto i 4,30 metri del manufatto, lo stesso mezzo meccanico ha causato al ponte che sovrasta la via all’ingresso del paese.



"Il braccio della ruspa è andato a sbattere nel ponte – conferma il sindaco sommarivese Walter Cornero -. In questo momento il traffico pesante è deviato su Baldissero d’Alba, mentre le auto possono passare da via Vittorio Emanuele, nel centro storico. A una prima osservazione non sembrano essersi verificati danni di particolare gravità, ma questo andrà ovviamente verificato con gli opportuni riscontri tecnici. Più tardi ne sapremo di più".