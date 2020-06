Da Ribauto a Savigliano si riparte con grandi occasioni

Fine del lockdown e della chiusura forzata di aziende e negozi e via con la fase due, quella della ripartenza, quella della speranza per lavoratori e attività commerciali di vedere finalmente un ritorno alla normalità. Una normalità fatta anche di vita sulle strade, di spostamenti, di automobilisti al volante.

Infatti tra le varie attività che hanno ripreso a pieno regime c'è anche la Concessionaria Multimarche ed Officina Autorizzata Toyota RIBAUTO, che durante il blocco di questi mesi ha adeguato la propria sede alle disposizioni governative anti-COVID con tutte le misure necessarie a una rapida e pronta ripartenza in vista della fase due.

Ribauto è ormai storica e ben affermata in tutta la provincia di Cuneo e, quale punto di riferimento per gli automobilisti della zona, non si è fermata neanche durante il lockdown, assicurando, grazie all'utilizzo di mezzi digitali, una continua assistenza e consulenza al cliente e offrendo un'esperienza d'acquisto sicuramente nuova e diversa, ma sempre soddisfacente.

La fase due ha visto la riapertura dello showroom, oggi pienamente operativo. E anche in questo caso qualcosa è necessariamente cambiato: sono state adottate misure a tutela della salute di staff e clienti, a cominciare dalle quotidiane sanificazioni degli ambienti espositivi e dalla dotazione in salone e nelle postazioni di lavoro di tutti i dispositivi di protezione personali, quali gel igienizzante, guanti, mascherine e barriere di sicurezza in plexiglass. E' possibile effettuare anche i test drive, effettuati in totale sicurezza, perché le vetture vengono sanificate al termine di ogni utilizzo.

Comprendendo il periodo di difficoltà economica diffusa nella società del post-lockdown, Ribauto ha deciso di dare un pò di respiro ai propri clienti, offrendo la possibilità di accedere a finanziamenti molto agevolati per pagare le nuove auto acquistate. Chiedi info in Ribauto!

All'interno dell'Officina Autorizzata Toyota, Ribauto ha alzato decisamente gli standard di sicurezza, provvedendo a sanificare i veicoli all'accettazione e alla riconsegna e assicurando su ciascun veicolo coperture sterili a protezione delle parti più utilizzate nell'abitacolo, come sedili, volante e pomello del cambio.

Ribauto Vi aspetta nello showroom di Savigliano in via della Morina n. 4, aperto tutti i giorni con orario continuato ed anche il sabato! Prenota la Tua visita da noi allo 0172.31191.

Siamo Specialisti dell'usato Toyota ed ampia scelta di multimarche nuove ed usate.

Scegli il tuo usato garantito QUI.