Domani riaprono a Cuneo museo civico, il complesso di San Francesco e il museo Casa Galimberti

Da martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, col consueto orario pomeridiano, dalle 15.30 alle 18.30, il Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo e il Museo Casa Galimberti riapriranno al pubblico le loro sale, dopo il periodo di chiusura forzata dettato dall’emergenza sanitaria.

“Durante queste settimane di chiusura, entrambi i musei cittadini – afferma Cristina Clerico, assessora alla Cultura – sono rimasti quotidianamente in contatto con i visitatori attraverso le loro pagine social, proponendo video, immagini, approfondimenti e materiale didattico sulle splendide opere e i tanti percorsi tematici delle due istituzioni. Con il 2 giugno riapriamo in sicurezza e con entusiasmo le porte dei musei cittadini mantenendone invariato l’orario di apertura settimanale, invitando il pubblico al rispetto responsabile di regole semplici ma necessarie e proponendo novità interessanti. Il Museo Civico sarà ad ingresso gratuito fino al 24 giugno e nel percorso etnografico, in un nuovo espositore, sarà visibile un prezioso abito tradizionale recentemente restaurato. Il restyling del Complesso Monumentale sarà percepibile dall’ingresso stesso che affaccia sul chiostro, che sarà oggetto di un intervento di miglioramento estetico per renderlo maggiormente visibile.”

In ottemperanza alle normative emanate per contrastare la diffusione del COVID – 19, per migliorare la qualità della visita ed evitare tempi di attesa si invita a prenotare in anticipo la visita al Museo Civico di Cuneo inviando una mail, dal martedì al venerdì, a museo(at)comune.cuneo.it (o telefonando al numero 0171.634175).

L’accesso al Museo Casa Galimberti avviene esclusivamente su prenotazione scrivendo a museo.galimberti(at)comune.cuneo.it (o telefonando al n. 0171.444801).

Riprende anche il servizio di consultazione delle biblioteche e archivi di entrambi i musei, esclusivamente su prenotazione telefonica o tramite e-mail ai recapiti sopraindicati.

Per una visita serena e in sicurezza viene contingentato l’accesso ai musei.

- per lo specifico del Museo Civico i nuclei famigliari conviventi, in numero di non più di 5 persone, possono effettuare contemporaneamente la visita rispettando la distanza tra il proprio nucleo e gli altri visitatori.

- per il Museo Casa Galimberti il numero massimo di persone a visita è di 3. Nel caso di nuclei famigliari conviventi si può arrivare sino a 5 persone a visita.

Inoltre, oltre al rispetto del distanziamento sociale e delle più comuni regole di comportamento al tempo del coronavirus (starnutire o tossire in un fazzoletto usa e getta, utilizzo dei dispenser igienizzanti posti durante il percorso), per accedere ai musei è necessario indossare la mascherina.

Nel ringraziare per la pazienza e il senso di civiltà che i visitatori dimostreranno rispettando le sopraindicate regole di comportamento, si ricorda che il Museo Civico – Complesso Monumentale di San Francesco è anche su facebook alla pagina https://www.facebook.com/museocivicocuneo/ e il Museo Casa Galimberti alla pagina https://www.facebook.com/museocasagalimberti/ .

Qui di seguito si ricordano gli orari di apertura al pubblico:

Complesso Monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo (ingresso gratuito fino al 24 giugno)

Dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 18.30.

Chiuso i lunedì non festivi, il 25 dicembre e il 1 gennaio.

Museo Casa Galimberti

Sabato, domenica e festivi, ingressi alle ore 15.30 e alle ore 17.00

Chiuso i lunedì non festivi, il 25 dicembre e il 1 gennaio.