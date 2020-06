Mondovì: "Infinitum" riparte da oggi

Per celebrare la riapertura, però, oggi e domani la chiesa sarà aperta nelle medesime fasce orarie, che, come spiegano gli organizzatori, permetteranno una piena fruizione del suggestivo spettacolo "Andrea Pozzo Racconta": una combinazione di giochi di luce, musiche barocche e racconti, oltre all'utilizzo dei visori 3D e dei video immersivi a 360 gradi. "Torneranno quindi anche le collaborazioni con i locali commerciali di piazza Maggiore - proseguono - e altre importanti novità che riguardano la possibilità di accesso e di visita la domenica pomeriggio".



"Infinitum" torna con ingressi contingentati su prenotazione: "Sarà possibile accedere ogni 30 minuti a gruppi di massimo 20 persone, mantenendo sempre le distanze di sicurezza. Ai visitatori sarà richiesto di indossare guanti e mascherine per la protezione di tutti. Per la sicurezza dei visitatori, i dispositivi utilizzati per la visita saranno opportunamente sanificati dopo ogni utilizzo, con prodotti specifici e garantiti, per la massima tutela degli avventori.