Riaperta dopo l'emergenza Covid 19 l'area camper di Rocca de' Baldi

Anche l'area camper di Rocca de Baldi - rimasta chiusa durante la fase acuta dell'emergenza coronavirus - riapre i battenti.

Sita in una invitante conca naturale, all'ingresso principale della Riserva Oasi Naturale Crava Morozzo, sulla strada che collega l'abitato di Crava al Borgo Antico di Rocca dè Baldi e il luogo ideale per trascorrere in tranquillità e nella natura un momento di relax.