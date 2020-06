In Tanzania al tempo del coronavirus si legge Targatocn.it ...e voi?

Fossanese di nascita e Saviglianese di adozione da oltre 50 anni in Tanzania, da 23 alla Faraja House (Casa della Consolazione per Bambini abbandonati), ma sempre vostro lettore per 'nostre' notizie. Con il Corona siamo anche noi in quarantena! Ciao....

--

P. Franco Sordella

Faraja - I CARE

Box 1350 - Iringa TZ

franco@faraja.org

www.faraja.org

------------------

Inviate a info@targatocn.it una vostra foto con una frase che vi lega a Targatocn.it, con una motivazione, con un suggerimento, con un rimprovero, con un consiglio... entrerete a far parte di coloro che "... leggono Targatocn.it!”