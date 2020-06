Giocare in sicurezza nei casino online AAMS

Con le restrizioni imposte a causa della pandemia giocare nei casino online AAMS è stata una scelta fatta da molti giocatori. Anche con la fine del lockdown l’apertura delle sale giochi non è automatica. Spesso il gioco a distanza resta l’opzione più sicura.

Chiaramente facciamo riferimento esclusivamente ai casino AAMS, gli unici siti di gioco autorizzati e legali in Italia.

Questi siti garantiscono la sicurezza dei giocatori e la protezione dei dati e delle transazioni. Inoltre assicurano la promozione del gioco come attività da praticare in modo responsabile. Essi vengono indicati come casino AAMS o casino ADM (da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ente che gestisce il gioco in Italia).

Con questo articolo cerchiamo di illustrare quali sono i vantaggi di giocare nei casino online AAMS legali.

Perché giocare nei casino online AAMS

Se il gioco d’azzardo è una passione a cui si vuole rinunciare anche in tempi di pandemia, giocare nei casino online AAMS potrebbe essere una soluzione.

I vantaggi dei casino online rispetto ad altre forme di gioco sono diversi, eccone alcuni:

I casino online sono sempre aperti, non vi sono orari e distanze minime da rispettare

Non è necessario uscire di casa per giocare

I siti di gioco propongono tutti i giochi in un solo posto

Si possono ottenere giocate gratis, premi e promozioni

È possibile giocare nei casino online AAMS anche dal telefono o dallo smartphone

Si può provare il casino live

Il gioco a distanza è sicuro?

Chi non è abituato a fare transazioni online può avere dei timori all’idea di giocare nei casino online AAMS.

In effetti per giocare online bisogna iscriversi a un sito di gioco, comunicare i propri dati personali, inviare il documento di identità. E non finisce qui. Infatti bisognerà scegliere un metodo di versamento per fare il primo deposito.

Insomma avere dei timori quando bisogna fare attività del genere su internet è normale e in molti casi anche giustificato.

Proprio per questo, stiamo parlando di giocare nei casino online AAMS, e non in casino online qualunque. Con la sigla AAMS indichiamo i casino online legali in Italia. Questi sono siti che offrono ai giocatori tutte le garanzie necessarie per giocare in sicurezza.

Riconoscere i casino online AAMS

Girovagando online è possibile imbattersi in siti di gioco non legali in Italia. Questi sono i casino che non hanno la licenza AAMS (ora ADM).

Chi non è pratico di gioco d’azzardo a distanza potrebbe avere problemi nel distinguere un sito legale da uno illegale. Spesso i siti illegali sono in tutto e per tutto simili a quelli legali. Ma solo questi ultimi sono sicuri per i giocatori.

La buona notizia è che individuare i casino online AAMS o ADM è abbastanza semplice.

Infatti basterà:

Cercare sulla home page il logo ADM (questa sigla sostituisce la sigla AAMS). Si tratta di un timone blu o bianco con i colori della bandiera italiana.

Cercare a fondo pagina il numero di concessione o licenza

Individuare, sempre a fondo pagina, le altre informazioni relative al casino: società, sede, etc.

Cosa offrono i casino AAMS

Ribadiamo il concetto già espresso, che soltanto giocare nei casino online AAMS è sicuro.

I casino AAMS infatti offrono garanzie impossibili da trovare nei casino online illegali.

Inoltre se qualcosa non dovesse funzionare, o in caso di problemi, sarà possibile avere il supporto dell’ADM.

Ecco cosa offrono i casino AAMS:

Protezione dei dati personali, comunicazioni e scambi in ambienti crittografati

Transazioni sicure, con una molteplicità di metodi di pagamento e prelievo

Sicurezza dei giochi. Tutti i giochi sono certificati da enti esterni.

Divieto di gioco ai minori.

Ambiente di gioco sicuro e promozione del gioco responsabile.

Informazioni in italiano.

Servizio assistenza sempre attivo e in italiano.

Strumenti di autolimitazione e di auto aiuto.

Possibilità di auto escludersi dal gioco.