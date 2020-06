Fratelli d'Italia scende in piazza nel giorno della Festa della Repubblica: manifestazione a Cuneo davanti alla Prefettura (FOTO)

Anche Fratelli d’Italia - oltre alla Lega, che è scesa in piazza sempre stamattina 2 giugno nella piazzetta al lato del palazzo del Comune - ha manifestato "per dare voce alla voglia di libertà e all’orgoglio del popolo italiano, dimenticato e vessato dal Governo".

Lo ha fatto a partire dalle 11.15 al fondo di via Roma, davanti alla sede della Prefettura.



William Casoni, coordinatore provinciale: "Il nostro Paese merita di più e per questo faremo sentire la nostra voce. Alla manifestazione statica parteciperanno anche l’Onorevole Monica Ciaburro e il nostro Capogruppo in Consiglio Regionale Paolo Bongioanni, che negli ultimi mesi si sono fatti portatori delle istanze dei cittadini del territorio in Parlamento e in Regione".