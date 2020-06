Estate Ragazzi di Bra: al via le iscrizioni

Al via da giovedì 4 giugno 2020 le iscrizioni per i Centri Estivi organizzati dal Comune di Bra, rivolti ai bambini e ai ragazzi della scuola dell’infanzia, della primaria e delle medie residenti nel comune di Bra. Sarà una proposta in piena sicurezza, differenziata per fasce d’età e organizzata nel rispetto delle misure di prevenzione e igiene. L’iniziativa si articolerà in quattro moduli da due settimane, dal 15 giugno fino al 7 agosto, dalle ore 8.00 alle 16.30, dal lunedì al venerdì, secondo questi turni:

- dal 15.06.2020 al 26.06.2020;

- dal 29.06.2020 al 10.07.2020;

- dal 13.07.2020 al 24.07.2020;

- dal 27.07.2020 al 07.08.2020.

Viste le recenti disposizioni per la gestione dell’emergenza da Covid-19, il rapporto tra operatori dei centri estivi e minori sarà di 1 a 6 per bambini frequentati la scuola dell’infanzia , di 1 a 8 per bambini frequentanti la scuola primaria e di 1 a 10 per ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado.

L’Estate Ragazzi della scuola dell’infanzia, a cura della Cooperativa Sociale Alice Onlus, si svolgerà presso le scuole dell’infanzia “Montecatini” e “Lagorio”, mentre l’Estate Ragazzi della scuola primaria avrà luogo negli istituti “Mosca” e “Gioetti”. La quota di frequenza per turno da 2 settimane, da versare all’atto dell’iscrizione, è di 180 euro, comprensiva di pasto.

L’Estate Ragazzi per gli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado, si svolgerà a cura Dell’Associazione Quartiere Madonna di Fiori, presso la scuola media “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di via Brizio. La quota di frequenza per il turno da due settimane, da versare all’atto dell’iscrizione, è di 100 euro, pasto escluso. E’ prevista esclusivamente la consumazione del pasto portato da casa.

Le richieste di iscrizione per il servizio scuola INFANZIA E PRIMARIA dovranno essere presentate allo Sportello dedicato presso il Centro Polifunzionale “G.Arpino” – Largo della Resistenza, muniti di guanti e mascherina, nei giorni di giovedì 4 e venerdì 5 giugno dalle ore 13.00 alle ore 20.00 e sabato 6 giugno dalle dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

Per l’iscrizione sono necessari: documento e codice fiscale del genitore, dati anagrafici del bambino, numeri di telefono utili, nominativi delle persone delegate all’uscita. Dovranno essere segnalati inoltre intolleranze, allergie e problemi di salute.

Contestualmente alla presentazione del modulo di iscrizione dovrà essere effettuato il pagamento (contanti, bancomat e carta di credito) della quota fissa.

Le richieste di iscrizione per il servizio scuole MEDIE INFERIORI dovranno essere presentate allo Sportello dedicato presso il Centro di Aggregazione Giovanile - Scuola Media “Dalla Chiesa” Via Edoardo Brizio 2, muniti di guanti e mascherina, da giovedì 4 a martedì 9 giugno 2020, dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Per richiedere l’iscrizione al servizio è necessario compilare l’apposito modulo che verrà consegnato al momento dell’iscrizione. Il pagamento tramite bonifico, da effettuarsi contestualmente all’atto dell’iscrizione, deve essere effettuato sul numero di conto corrente dell’Associazione Quartiere Madonna dei Fiori: Iban IT78M0609546044000000101664.

Al momento dell’iscrizione all’Estate Ragazzi si potrà esprimere una preferenza circa il centro estivo al quale si desidera partecipare. L’organizzazione si riserva di rimodulare le scelte per esigenze di servizio. Qualora si desideri iscriversi a più moduli, al momento dell’iscrizione è necessario provvedere al pagamento dei medesimi.

Si ricorda che il Bonus baby sitter introdotto dal Governo nel Decreto Legge “Rilancio” potrà essere utilizzato anche per coprire le spese di iscrizione al centro estivo: maggiori informazioni sul sito www.inps.it . L’Estate Ragazzi 2020 di Bra è co-finanziata da apposito stanziamento del Comune e da un contributo del Gruppo Egea tramite la propria società Tecnoedil, per una maggiore accessibilità al servizio anche in relazione al significativo incremento dei costi (maggior numero di educatori, più sedi, sanificazioni…) che comporta quest’anno l’organizzazione in sicurezza dell’evento. (em)







Info:

-Estate Ragazzi scuola INFANZIA e PRIMARIA Cooperativa Sociale Alice Onlus - cell. 335 6302785 (Lodovica)

-Estate Ragazzi scuola SECONDARIA DI I GRADO Associazione Quartiere Madonna dei Fiori – cell. 339 1169419 (Emanuela)