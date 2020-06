Il CCR di Bra dà l’appuntamento a settembre

E’ stato un insolito modo – ma non per questo meno partecipato – per concludere i lavori portati avanti durante l’anno, volgendo lo sguardo alla ripartenza di settembre, la riunione del Consiglio comunale dei Ragazzi di Bra svoltasi in teleconferenza venerdì 29 maggio 2020.

All’incontro, coordinato dal consigliere delegato Francesco Testa, ha partecipato anche il sindaco Gianni Fogliato, annotando molti degli spunti emersi dai ragazzi e ringraziando, in chiusura, per le molte idee condivise.Il dibattito è stato incentrato sulle attese degli studenti in merito alla ripresa dell’attività scolastica: dagli interventi sono emerse l’attuale sconfortante mancanza di socialità e la voglia di tornare a scuola in presenza a settembre. Dai giovani consiglieri sono arrivati anche suggerimenti in merito a una possibile riorganizzazione del servizio scolastico in città, sia relativamente agli spazi (al chiuso e all’aperto) che alle attività e alla sperimentazione di nuove forme nuove di insegnamento (recitazione, movimento, laboratori).In vista della prossima scadenza del mandato, il coordinatore Francesco Testa ha lasciato un “compito per le vacanze” ai consiglieri in carica: “In questi mesi e poi a settembre dovranno raccontare ai compagni la loro esperienza amministrativa, affinché le elezioni di ottobre siano partecipate da candidati carichi di energia ed entusiasmo”.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Bra dura in carica due anni e viene eletto a suffragio universale tra tutti gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e delle tre classi delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti statali e paritari della città. Ha la natura ufficiale di organo consultivo dell’amministrazione, che prende atto degli esiti delle discussioni e delle eventuali deliberazioni.