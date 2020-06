Il governatore Cirio: "Questi 100 giorni ci hanno insegnato il valore della libertà"

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è intervenuto questa mattina alla cerimonia dell’Alzabandiera, in occasione della Festa della Repubblica, tenutasi nel Cortile d’Onore del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino.

Una giornata nel segno dell’hashtag #iocicredoperché, che le Istituzioni piemontesi hanno voluto promuovere per celebrare il 2 Giugno.



Il presidente Cirio ha affermato che: “Celebrare il 2 Giugno è importante sempre, ma quest’anno assume un significato speciale. Perché non ci sarebbe democrazia senza libertà, né libertà senza democrazia. La nostra Repubblica, però, ci insegna che c’è un valore ancora più grande, che è la vita. Ed è in nome della tutela della vita che ci siamo privati della nostra libertà. Oggi festeggiamo il senso dello Stato, che è quello di aiutarsi e stare insieme. E in Piemonte le donne e gli uomini dello Stato sono donne e uomini eccellenti”.

“Questi 100 giorni - ha continuato il presidente - ci hanno insegnato il valore del lavoro di ogni persona. Come avremmo fatto se accanto al personale sanitario, alle forze dell’ordine, alle istituzioni non avessimo avuto l’impegno di chi lavora in un supermercato, di chi le merci le trasporta. In un momento in cui era facile restare soli, noi soli non lo siamo mai stati. E adesso continueremo a lavorare insieme, perché accanto all’emergenza sanitaria dobbiamo superare quella economica e sociale. Ripartiamo da oggi, da questo 2 Giugno. Oggi più che mai, noi ci crediamo. Viva l’Italia e viva la Repubblica”.