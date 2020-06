L'ospitalità nei rifugi ai tempi del Covid-19? Al Garelli 35 posti letto su 90, sacco a pelo e ciabatte personali (VIDEO)

La montagna, in particolare nei prossimi mesi, sarà la meta scelta da moltissime persone. Fra passeggiate fuori porta alla scoperta di sentieri e rifugi alpini, sono stati davvero tanti i nuovi escursionisti in questo lungo ponte del 2 giugno.

La nostra intervista a Guido Colombo, gestore del rifugio Garelli, ai piedi della vertiginosa parete nord del Marguareis. Il Garelli a Pian del Lupo in Val Pesio è una delle cinque tappe GTA del Tour del Marguareis. Nel video, insieme al suo mulo Baddi, - efficiente collaboratore del rifugio per il trasporto sul dorso di viveri - racconta l'organizzazione interna ed esterna in termini di sicurezza anti contagio.