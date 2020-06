Mondovì circondata, il festival di arte di strada, rimandato a data da destinarsi

Mondovì Circondata, il festival cittadino di Teatro di Strada Circo e Arti Performative, dopo due anni di grande successo e di crescita esponenziale, si è ormai consolidato. Il cartellone è stato costruito con grandi artisti che, riconoscendo CIRCOndata come un evento da non perdere, hanno assicurato la loro presenza.

Circondata Festival, sostenuto da bandi promossi dal Comune di Mondovì, dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione CRC, è ormai riconosciuto anche per la sua natura residenziale in sinergia con il progetto “Green Circus” sostenuto dalla medesima Fondazione attraverso il bando “Residenze d’artista”.

Questo particolare format è caratterizzato da una forte implementazione della rete del nostro territorio e prevede l’ospitalità di diverse scuole di Circo provenienti dal circuito nazionale ed internazionale come le scuole “Passe Passe” e “En Piste” di Firenze, Le Cirque Toameme di Friburgo (Svizzera) e la Compagnia professionale francese Baraka che hanno portato spettacoli e workshop di alto livello nella nostra città.

All’interno del Festival, oltre agli spettacoli professionali multidisciplinari, sono sempre state organizzate una serie di attività dedicate ai minori e alle famiglie con l’allestimento di spazi gioco e di laboratori aperti e gratuiti incentrati sulle arti circensi con il CIRCOBUS e con LUDOBUS Macramè.

Data l’emergenza COVID-19 abbiamo dovuto tener conto di una serie di nuove necessità logistiche in relazione all’organizzazione ed alla redazione di protocolli di sicurezza. Questo nuovo assetto organizzativo, soprattutto in questa prima fase di riapertura dopo la quarantena, non permette ad oggi di poter garantire i parametri logistici necessari allo svolgimento di un Festival che si svolge esclusivamente nelle piazze della città.

Per questi motivi abbiamo deciso di annullare le date del 2, 3 e 4 luglio, periodo in cui avevamo organizzato l’edizione di Circondata 2020, per rimandarla a data da definirsi. Questa scelta è stata presa in attesa delle nuove linee guida che definiranno tutte le buone pratiche da adottare per garantire lo svolgimento del Festival cittadino in totale sicurezza. Abbiamo quindi congelato tutto il lavoro organizzativo effettuato durante l’inverno ma confidiamo di poter realizzare la terza edizione di Mondovì Circondata quando la situazione sarà più definita e senza dover rinunciare allo spettacolo dal vivo che è la forma tradizionale delle arti miste che ha caratterizzato e tramandato fino ad oggi il Teatro di strada.

Come di consueto cercheremo di inserirci nel programma degli eventi del territorio in modo da coordinarci con gli altri promotori culturali, in modo da utilizzare al meglio gli spazi nel rispetto delle nuove linee guida dettate a fronte di questa emergenza che ha colpito tutti noi.

Vi diamo quindi un arrivederci per la terza edizione del festival MONDOVI’ CIRCONDATA, con una nuova energia e nuovi strabilianti spettacoli.

L’associazione L’Albero del Macramè però non sospende del tutto le proprie attività e in qualità di progettista e promotrice, continua a cercare nuove forme di divulgazione della cultura, intesa come fattore imprescindibile per crescita personale di ognuno di noi e del nostro territorio. Quest’anno, grazie al contributo della Fondazione CRC, attraverso il bando Mondoideare, avremo infatti l’opportunità di promuovere sul territorio del Monregalese e Cebano un nuovo progetto denominato COOL TOUR LAB.

Il progetto si svilupperà in 18 mesi di attività ed ha come focus centrale il protagonismo giovanile. Sarà allestito un palco mobile con cui proporremo una serie di attività artistiche, culturali e sportive aperte a tutti attraverso un condiviso lavoro in rete con i nostri partner e con i giovani che hanno partecipato alla prima fase di progettazione. Questo innovativo progetto vede l’associazione L’Albero del Macramè come capofila insieme al Circolo delle Idee, il gruppo Calisthenics di Mondovì, la Cooperativa Caracol, l’associazione Diversamente, l’associazione Eleganza con la collaborazione del CSSM (Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese).

Il Cool Tou Lab in questi mesi a venire attiverà la prima comunicazione formale per le candidature di partecipazione dedicate ai giovani: vuoi esibirti e produrre video con il tuo gruppo musicale, con il tuo gruppo di danza urbana? Vuoi diventare un videomaker? Vuoi dedicarti al tuo benessere fisico? Presto divulgheremo tutte le informazioni sulle pagine dedicate che stiamo creando. La cultura a nostro avviso deve essere bella “COOL”, deve essere fruibile a tutti e itinerante “TOUR” e deve crescere attraverso l’esperienza diretta di ogni singolo partecipante “LAB”; tenetevi pronti è il momento di essere protagonisti.

Ringraziamo tutti gli enti e tutte le associazioni con cui stiamo lavorando in rete per una nuova stagione di eventi in cui tutti vogliamo continuare a garantire socialità, spettacolo e cultura.