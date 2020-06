Mondovì: riapre il giardino dell'asilo nido, su prenotazione e a titolo gratuito

Il Comune di Mondovì ha ufficializzato la decisione di aprire il giardino dell'asilo nido "Nidomondo" da mercoledì 3 giugno 2020 a tutti i bimbi iscritti. Un'iniziativa che consente ai più piccoli di tornare, finalmente, a giocare in sicurezza all'aria aperta e, parallelamente, ai genitori di dialogare con le educatrici per parlare delle difficoltà riscontrate dal bambino durante la quarantena.

L'area verde sarà a disposizione su prenotazione e a titolo gratuito, con i bambini che potranno accedere agli spazi all'aperto della struttura, dove potranno essere adoperati giochi e attrezzature, opportunamente sanificati ad ogni utilizzo.

Come spiegano dal palazzo municipale, si tratta di "un'idea nata dallo staff educativo del nido, condivisa dagli uffici e dall'amministrazione comunale, e subito ben accolta dalle famiglie dei bambini iscritti. Già nei giorni scorsi, infatti, genitori e zii, nella nuova veste di volontari civici, hanno affiancato nella pulizia profonda dell'area il personale del nido, gli operai del verde, i volontari e i giardinieri incaricati dal Comune del taglio della siepe. Oggi il giardino dell'asilo nido è completamente fruibile, con recinzioni e cancellate risistemate, sabbionaia rimessa a nuovo".

"Un progetto educativo redatto dalle educatrici del nido - ha dichiarato l'assessore al Sociale, Cecilia Rizzola - e reso possibile dall'impegno di tanti volontari e familiari che hanno messo a disposizione un po' del proprio tempo per ripulire e rendere più ospitale il giardino in vista del ritorno dei suoi piccoli ospiti. A ciascuno di loro giunga un grande ringraziamento, nella certezza che gli sforzi fatti saranno ripagati dalla gioia dei bambini iscritti al nido, che, dopo un lungo periodo di permanenza in casa, potranno finalmente tornare ad esprimersi e a giocare all'aria aperta".

COME ACCEDERE AL GIARDINO DEL NIDO - Le autorità comunali hanno reso noto che l'apertura del giardino dell'asilo nido è riservata ai bimbi iscritti accompagnati da uno o da entrambi i genitori o da un adulto accompagnatore (potranno accedere all'area anche i fratelli conviventi). In questa fase, le educatrici saranno ad esclusivo supporto del nucleo familiare, indosseranno la mascherina e manterranno il distanziamento sociale: l'accudimento e la sorveglianza del bambino per tutta la permanenza presso il giardino del nido sono affidati all'accompagnatore. Le famiglie interessate dovranno prenotare l'accesso contattando le educatrici del nido al numero 329/2105689 (attraverso il quale è possibile richiedere anche maggiori informazioni). Oltre ai giochi veri e propri, sarà fornita anche la possibilità di effettuare altre attività idonee all'età dei bambini: percorsi multisensoriali o acrobatici, attività creative o letture. Al termine dell'utilizzo di un'area da parte di un bambino, il materiale utilizzato verrà sostituito, le attrezzature igienizzate e gli spazi predisposti per l'arrivo di una nuova famiglia.