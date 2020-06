Vicoforte, situazione Coronavirus: ancora qualche caso positivo in casa di riposo

Il sindaco di Vicoforte, Valter Roattino, è tornato a parlare attraverso i canali social istituzionali del Comune per aggiornare la popolazione in merito alla situazione Coronavirus all'ombra del Santuario.

Stando a quanto riferisce il primo cittadino, in questi ultimi giorni la situazione "è alquanto migliorata. Attualmente ci sono pochi casi in casa di riposo, mentre in paese sono stati segnalati dalle autorità sanitarie 2 persone in quarantena preventiva e nessun positivo".

Nel rivolgere un cordiale saluto ai suoi concittadini, Roattino ha ricordato l'invito costante alla massima cautela "anche in questo periodo - direi - di libertà vigilata".