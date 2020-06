La Fondazione Agrion organizza la videoconferenza “Il centro ricerche di Carpeneto al servizio del territorio: confronto su piano di attività e sviluppo 2020/2021”

La Fondazione Agrion organizza il convegno “Il centro ricerche di Carpeneto al servizio del territorio: confronto su piano di attività e sviluppo 2020/2021”, che si svolgerà lunedì 8 Giugno 2020 alle ore 16.30 in videoconferenza.



Si potrà dunque accedere attraverso la piattaforma e il link che verrà fornito via mail dall'ufficio stampa pochi giorni prima dell’evento.

Al termine della videoconferenza è previsto anche un momento di confronto con i giornalisti collegati.



Per confermare la partecipazione, i giornalisti sono stati invitati a rispondere all'invito, inviando una mail a: info@agrion.it oppure telefonando al numero 0175.1953030