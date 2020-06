Chiuso il bando beneficenza Fondazione CrSaluzzo 2020: un totale di richieste per 2,6 milioni di euro

Il 30 maggio è scaduto il termine per la presentazione delle domande di contributo per l’anno in corso alla Fondazione CrSaluzzo.

Le nuove modalità di trasmissione delle richieste on-line sul sito istituzionale consentono l’avvio immediato della verifica tecnica da parte dell’ufficio Segreteria, propedeutica alla fase istruttoria di competenza del Consiglio di Amministrazione che sarà conclusa entro fine giugno.

Dall’estrapolazione dei dati pervenuti, risultano registrati nella nuova proceduta n. 173 Enti per un totale richieste superiore ai 2,6 milioni di euro, a fronte di risorse stanziate nel documento programmatico previsionale 2020 pari a 800 mila euro.

Oltre il 90% delle richieste provengono dal territorio saluzzese. In conseguenza della preoccupante situazione economica e sociale che il Paese sta affrontando, particolare attenzione sarà dedicata alle richieste pervenute nei settori salute pubblica, sviluppo locale e volontariato, senza dimenticare i progetti presentati negli altri ambiti (arte, istruzione, assistenza anziani, attività sportiva).

Considerando che alcune associazioni culturali, attive da anni sul territorio, hanno comunicato la rinuncia per quest’anno alla richiesta di contributo in relazione alle molte criticità emerse a causa dell’emergenza sanitaria, sarà possibile dedicare parte delle risorse disponibili alle richieste rientranti nel welfare di comunità per interventi di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile.