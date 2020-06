Dopo l’interrogazione della minoranza, revisionato il peso pubblico di Rifreddo

È stato certificato e verificato il peso pubblico di Rifreddo.

Proprio sulla corretta manutenzione dell’impianto, la minoranza consigliare aveva presentato un’interpellanza al sindaco Cesare Cavallo, depositata il 14 gennaio 2020.

L’interrogazione segnalava come “in seguito a segnalazione avuta da alcuni utenti, si è constatato che il contrassegno dell'avvenuta verifica periodica dei pesi e misure (bollino verde) apposto sull'apparecchiatura risulta scaduto nel gennaio 2016”.

Onorato Martino, Giovanni Paseri e Manuela Ana Allemano Liambo ricordavano in quella sede che il peso pubblico è un servizio cruciale per una popolazione rurale quale quella rifreddese, e la mancata cura del servizio espone l'utenza a rischi commerciali, oltre a causare un danno alle casse comunali.

“Nel 2020 non è stato convocato alcun Consiglio comunale – recita una nota della minoranza proprio di questi giorni – pertanto l'interpellanza citata, al pari di altre (che vertevano su affidamento del servizio di tesoreria comunale e gestione della Biblioteca comunale), non ha ottenuto risposta.

Prendiamo atto con soddisfazione che il 20 maggio il peso è stato certificato e siamo lieti che la nostra azione di stimolo abbia contribuito a restituire un servizio importante per il paese.

Attendiamo ora con fiducia la ripresa delle sedute consiliari, magari anche on line come fatto quasi ovunque, per discutere le altre interpellanze e riprendere il confronto su programmazione lavori e bilancio, all'unico scopo di fornire servizi di qualità ai rifreddesi e rispettare le regole della democrazia partecipata”.