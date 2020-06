Il Crudo di Cuneo Dop incontra la pasta Armando per il rilancio delle piccole botteghe

Parte da una nuova importante collaborazione tra due produttori sinonimo dell’eccellenza e della qualità del Made in Italy la nuova campagna marketing del prosciutto Crudo di Cuneo Dop, il primo prosciutto a denominazione di origine protetta, tutto made in Granda, ad aver applicato un sistema di etichettatura che consente di identificare ogni singolo prosciutto e fornire pertanto al consumatore le informazioni sull’intero processo produttivo. La Carni Dock di Lagnasco e il pastificio artigianale De Matteis di Avellino, tra i principali produttori italiani di pasta di alta qualità di grano duro, hanno deciso di stringere una nuova liaison per promuovere le rispettive produzioni, in particolare in tutto il Nord Ovest. Acquistando il prosciutto Crudo di Cuneo nelle botteghe distributrici si riceverà in omaggio una delle più buone paste provenienti dalla Campania.

Per controllare dove è possibile acquistare il Crudo di Cuneo è sufficiente visionare QUESTO link.

“Dopo il ‘matrimonio’ con il Barbera d’Asti Superiore e gli abbinamenti con i più pregiati vini del Cuneese come Barolo, Barbaresco e Nebbiolo – afferma Chiara Astesana, presidente del Consorzio di Tutela e Promozione del Crudo di Cuneo – ora il prosciutto Crudo di Cuneo Dop combina un nuovo incontro con un altro elemento principe della cultura culinaria italiana, la pasta, per la precisione con il pastificio artigianale De Matteis di Avellino. Una pasta che arriva dalla Campania, prodotta in modo artigianale con grano duro 100% italiano”.

Dopo il lockdown di questa primavera dovuto alla pandemia da Covid-19, che ha visto la maggioranza dei banchi da salumeria della con un servizio ridotto al minimo, abbiamo pensato ad una nuova possibilità per il consumatore: “Anche con piccole iniziative come queste possiamo aiutare quelle piccole realtà che hanno più patito il lockdown – prosegue Astesana -. Vorremmo che il consumatore torni a fare la spesa liberamente anche nelle macellerie e salumerie e per incentivare questo sarà possibile acquistare il prosciutto Crudo di Cuneo Dop con la possibilità di ricevere gratuitamente una confezione di 500 g di spaghetti Armando del pastificio De Matteis. Andando verso l’estate cosa c’è di meglio che portare in tavola un bel piatto di prosciutto Crudo di Cuneo Dop e far seguire un piatto di spaghetti con pomodoro fresco, un inno alla genuinità del mangiar sano targato made in Italy”.