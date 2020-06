Il sindaco di Limone Massimo Riberi eletto presidente dell'Unione Montana Alpi Marittime

Cambio al vertice all'Unione Montana Alpi Marittime, con il passaggio del testimone tra il presidente uscente, il sindaco di Vernante Gian Piero Dalmasso, e quello entrante, il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi.

A partire dal 1° giugno 2020 è Riberi a guidare per un anno l’ente locale che comprende, oltre ai Comuni di Limone e Vernante, anche quelli di Robilante, Roccavione ed Entracque.

L’elezione a Presidente è avvenuta, come da Statuto, in base a una turnazione tra i primi cittadini dei Comuni aderenti prestabilita con una deliberazione del 2017.

“Sono onorato di avere l’opportunità di presiedere l’Unione Montana e ringrazio il lavoro svolto dal mio predecessore, con il quale da un anno ho avuto modo di collaborare attivamente su molti fronti - commenta Riberi –. Auspico per il futuro un ulteriore rafforzamento dell'ente, per affrontare ancor più in sinergia le importanti sfide che ci attendono nell’ottica di un sempre maggiore sviluppo del nostro territorio”.