Premio Difesa Consumatori 2020, a Massimiliano Ossini il Premio "Ambiente e sport"

Il coronavirus non fermerà la consegna del Premio Difesa Consumatori - i premi nazionali vengono conferiti a personalità che si sono distinte in attività di tutela e/o promozione del consumo - e la cerimonia si riconferma in autunno, questa volta a Roma in una edizione ampliata.



Si sono aperte le candidature di personalità in attesa della selezione finale prevista per settembre, lo scorso anno il Premio venne conferito alla Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.



Le indiscrezioni che filtrano dalla sede cuneese di via xx settembre per l’edizione 2020 riferiscono di una rosa di vincitori ampliata per celebrare una annata orribile per il consumatore a causa della pandemia: la cerimonia si terrà quasi certamente a Roma, a Palazzo Madama, per il passaggio di consegne istituzionali.

Il coordinatore e Presidente del Premio Alessio Ghisolfi: “Una edizione nuova ma come sempre resta il prestigio delle personalità a cui è rivolto.



Edizione che vuole celebrare un anno negativo per i consumatori.



Molte problematiche nella difesa del consumo sono solo all’orizzonte, si pensi al contesto turistico della imminente stagione in cui è necessario vigilare ed adottare strumenti normativi efficaci per tutelare il cittadino.



I candidati sono al vaglio del coordinamento e dei tesserati, quest’anno vi saranno più premi in diverse categorie, la promozione ambientale ad esempio entra nella “squadra”. Il più gettonato dai consumatori è un volto giovane della televisione che promuove con il proprio talento la tutela del territorio e dell’ambiente.



Massimiliano Ossini ha il merito di affiancarsi in questa azione di tutela, valorizzare la terra è difendere il consumatore. Partiamo come sempre da qui con un convegno preliminare alla consegna dei premi".