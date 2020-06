Rocca Cigliè: al via il restauro della facciata della chiesa di Santa Brigida

Dopo i lavori effettuati negli anni scorsi, che hanno interessato la copertura e il campanile della chiesa di Santa Brigida di Rocca Cigliè, sul sagrato sono comparsi in queste ore nuovi ponteggi per una seconda tranche di interventi.

"Questa volta - spiegano dal municipio - si interverrà sulla messa in sicurezza e restauro della facciata progettata dal famoso architetto Gallo. I lavori, approvati dalla Soprintendenza su progetto curato dall'architetto Maria Stella Odello, sono stati assegnati alla compagnia del restauro di Mondovì, che, mediante le proprie maestranze, provvede in questi giorni ai saggi stratigrafici, utili a scoprire le tonalità originarie adoperate, al fine di ritinteggiare i vari elementi con le relative cromie".

I fondi economici necessari per l'intervento si attestano intorno a quota 30mila euro e sono stati reperiti dalla partecipazione ai bandi delle Fondazioni CRC e CRT, oltre al cofinanziamento della parrocchia.



Il parroco, don Ferreri, e il sindaco, Luigi Ferrua, vogliono ringraziare i presidenti delle Fondazioni "per la sensibilità e l'attenzione dimostrate nel finanziare interventi di restauro di beni artistici, di vitale importanza per le comunità locali".