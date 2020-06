Saluzzo, 24 mila euro a due associazioni culturali per Tastè Bistrot e il Cinema Teatro Magda Olivero

24 mila euro per iniziative culturali e di partecipazione portati a Saluzzo da due associazioni culturali.

Da Ur/Ca 14 mila euro per la bottega "local" Tastè Bistrot sotto il porticato dell’antico palazzo comunale e dal Circolo Ratatoj per il cinema Teatro Magda Olivero.

I due finanziamenti sono stati assegnati dalla Compagnia San Paolo sul bando “Rincontriamoci” a sostegno degli spazi culturali civici e di incontro del territorio.

"Spazi aperti al pubblico e alla cittadinanza che fungono da presidi culturali e con un forte relazione con chi li frequenta, multidisciplinari e multifunzionali ( si legge nel bando ) aperti all’uso informale e spontaneo dei cittadini, centri di aggregazione civica".

Cosa porteranno al bistrot Tastè al momento ancora chiuso dopo l’emergenza pandemia, ma con una riapertura già programmata in vista della fase 2 di cinema e teatro, a metà giugno?.

"Intanto gli arredi del dehor - sottolinea la presidente Ur/Ca Alida Anelli – che probabilmente arriveranno in un po’ in ritardo rispetto alla data di apertura. E poi un programma di iniziative ed eventi da fare in vista della stagione estiva e in un funzione di un turismo di prossimità ( come prevedono le tendenze per le prossime vacanze ) nel rispetto delle norme anticontagio. Un cartellone di film all’aperto, film e documentari di streaming di comunità, e altri manifestazioni che sono allo studio, possibili anche grazie l’ampiezza dello spazio esterno (180 mq) sotto il loggiato dell'antico palazzo e quello antistante dell’area pedonale di salita al Castello, che consentono la partecipazione con distanziamento sociale.

Obiettivo - conclude la presidente Ur/ca animare il centro storico e farne un museo a cielo aperto per cittadini e turisti.