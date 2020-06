Sanzioni per violazioni edilizie e paesaggistiche: Bra si dota di un nuovo regolamento

Grazie al via libera arrivato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, la Città di Bra si è dotata di un regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia e paesaggistica.



“Si tratta – ha spiegato durante la seduta l’assessore all’Urbanistica Anna Brizio – di uno strumento necessario per garantire certezze precostituite nell’applicazione della normativa sovraordinata, con l’obiettivo di assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. La risposta a un’esigenza sempre più avvertita dalla cittadinanza”.



A illustrarne gli aspetti tecnici è stato il dirigente della Ripartizione urbanistica Stefano Tealdi, che ha spiegato come le disposizioni sanzionatorie previste dal D.P.R. 380/2001 per la parte edilizia e il D.lgs 42/2004 per la parte paesaggistica siano piuttosto complesse e contengano indeterminazioni lasciate alla discrezionalità dell’ente che ha l’onere dell’applicazione.



L’adozione del regolamento per l’applicazione delle sanzioni, ispirato a criteri commisurati all’entità dell’abuso e del lasso di tempo intercorso dalla sua realizzazione, permetterà di orientare l’attività dell’ufficio chiamato all’applicazione della normativa e consentirà a tutti i cittadini, ai professionisti e agli operatori del settore, di avere maggiori certezze, più celerità ed equità dell’azione amministrativa.



La nuova disciplina, che non introduce nuove sanzioni ma detta solo i criteri da seguire nell’applicazione delle norme statali, ha ottenuto il plauso della gran parte dell’assemblea, a cominciare dal presidente della Commissione Urbanistica Sergio Panero (Insieme per Panero-Gruppo civico), secondo cui, “grazie a questo regolamento, in città non verrà costruito un metro cubo in più di quanto è permesso dalla legge”.



Unica voce in dissenso quella del consigliere Annalisa Genta (Coraggio-Si cambia), che ha invitato l’Amministrazione a una maggiore prudenza in quanto, a suo dire, questo strumento andrebbe a invadere competenze statali e regionali.



La replica è arrivata dal consigliere Bruna Sibille (Pd), che ha ricordato come il regolamento sia il risultato di un lavoro iniziato tempo addietro, che ha comportato approfondimenti tecnici e giuridici in materia. “Non era più possibile lasciare la situazione immutata. Era necessario dare una risposta ai cittadini”.