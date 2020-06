Un 2 giugno speciale per il mercato di Cuneo: cinque anni fa i banchi tornavano in via Roma, pedonale e bellissima

Probabilmente se lo ricordano in pochissimi, ma ci sono date che, nel loro piccolo, fanno la storia di una città. Ce lo ha ricordato l'assessore al Commercio del Comune di Cuneo, Luca Serale, ieri mattina, mentre controllava, con il comandante della polizia locale Davide Bernardi, che i banchi fossero disposti corrattemente e tutto fosse rispettoso delle norme.

Il mercato di ieri 2 giugno a Cuneo, quello del martedì che per tante settimane è mancato in città, ieri ha celebrato anche una ricorrenza: il ritorno dei banchi in via Roma dopo le lunghe opere di ristrutturazione che hanno interessato la via storica, rendendola bellissima e, soprattutto pedonale.

Era infatti il 2 giugno del 2015.

Ieri, 2 giugno 2020, sono stati tantissimi i cuneesi arrivati a Cuneo da tutta la provincia, ordinatamente, con le mascherine, a girare tra i banchi in cerca dell'occasione o del pezzo giusto dopo tante settimane in cui la città ne ha sentito una grande mancanza.