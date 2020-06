Incendio in un alloggio in corso Dante a Cuneo nella notte, palazzo evacuato: danni ingenti

Non si conoscono al momento le cause di un incendio in un alloggio di Cuneo al civico 55 di Corso Dante. L'allarme è stato lanciato questa notte alle 2,30. Tre squadre dei vigili del fuoco, due squadre da Cuneo e una squadra di volontari di Morozzo, stanno tuttora intervenendo per la messa in sicurezza dello stabile.

Il palazzo è stato completamente evacuato. Stando alle prime informazioni in nostro possesso i danni sarebbero ingenti. Sul posto anche la Polizia di Cuneo per i rilievi del caso. Non si conoscono al momento le cause che avrebbero portato al propagarsi delle fiamme.

Al momento la situazione sarebbe sotto controllo.