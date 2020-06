La Festa della Repubblica vista con gli occhi di un giovane cuneese

Ieri - 2 giugno - si è svolta la Festa della Repubblica italiana; il 2 giugno 1946 un grande italiano riuscì a far andare milioni di cittadini alle urne per scegliere tra Monarchia o Repubblica e che, magari in pochi lo sanno, stando alla “svolta di Salerno” non ci si sarebbe nemmeno dovuti recare alle urne, in quanto la scelta istituzionale sarebbe dovuta spettare alla Costituente, la quale sarebbe stata gravata del doppio peso Costituzione-scelta istituzionale.

Quali ereditari di una Repubblica ottenuta dopo un ventennio di autoritarismo, dopo la più grande guerra che il mondo abbia conosciuto, dopo che la nostra amata Italia divenne terra di scontro tra eserciti stranieri con il martirio e la sofferenza di migliaia di uomini e donne, dopo milioni di caduti e sofferenze inaudite; tutto ciò che siamo in grado di restituire, noi oggi, è un blackoutTuesday, una foto nera sui social media per esprimere solidarietà nei confronti di un omicidio, gravissimo e terribile, che ha riesploso la questione razziale negli Stati Uniti. Forse la foto nera rappresenta anche il sinistro preludio per il destino di intere generazioni di italiani.

Arriverò al punto senza ulteriori speculazioni. L’Italia convive con gravi problemi economici, politici, sociali e da qualche mese a questa parte, purtroppo, sanitari. Non ho la presunzione di analizzare le singole questioni citate per spiegarne l’origine e la gravità, ma l’Italia ha uno dei tassi più alti dei paesi OCSE per povertà e disoccupazione giovanile; il debito pubblico grava così pesantemente sulla spina dorsale del Paese da paralizzare le politiche in favore dei cittadini e dei meno abbienti; la classe politica, senza legittimazione, senza consenso, cerca di contendersi il timone della Penisola con l’illusione di poterla traghettare verso acque sicure non sapendo quale rotta fare in una tempesta così impetuosa; l’immigrazione, gli sbarchi, i “barconi”, il problema dell’integrazione di migliaia di stranieri, invece, sembrano lontani ricordi di cui si ha perso senso parlare perché al dicastero degli Interni non c’è più il fascista Salvini (lungi dal difenderlo); per terminare il conciso elenco di problemi che affliggono il nostro paese, la nostra società, mi limiterò a ricordare la colonna di mezzi militari nelle vie di Bergamo per trasportare le salme dei cittadini deceduti a causa del Covid-19.

Quanto ci toccano questi problemi? La risposta è poco; nulla in questi mesi, di davvero rilevante, è apparso lasciando intravedere una volontà di svolta da un’attualità nauseabonda e statica. Dopo il “andrà tutto bene” con l’arcobaleno e qualche pacco di pasta gettato nel contenitore per la spesa solidale, siamo tornati a incontrare amici, a goderci i nostri aperitivi, a metabolizzare e lasciarci tutto alle spalle.

Dove sono finiti gli italiani in grado di cambiare le cose? Dove sono finti gli italiani in grado di fare sentire la propria voce, realmente, per un ideale che si ritiene giusto? Sono scomparsi, annichiliti e svuotati di ogni reale pretesa per abbracciare quelle altrui, che non potendo essere vissute e concepite al pari di coloro i quali “protestano” per provare con violenza a cambiare “il sistema”, finiscono inevitabilmente con il riflettere una società italiana che non ha che il coraggio di guardare, come uno spettatore all’ippodromo, quanto accade di fronte a se per poi magari decidere di puntare e credere ad un ideale, ad un cavallo, quello che risulterà vincente, ma a gara finita.

Simone Romeo