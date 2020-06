Mondovì: la storia della Tv raccontata da Fede, Brosio e Beruschi

Emilio Fede, Paolo Brosio, Enrico Beruschi. Sono i relatori d'eccezione dell'incontro culturale dal titolo “Dal monopolio Rai alle Tv private, un pezzo di storia italiana”. Un appuntamento streaming promosso e organizzato dalla libreria Confabula di Mondovì, in collaborazione con la start-up di ex allievi del locale Istituto superiore “G. Cigna” Proxima Studio, insieme a Informatica System e Bleb Technology. La diretta è in programma il prossimo 5 giugno alle ore 17, visibile on-line dagli indirizzi www.proximastudio.it e www.libreriaconfabula.it.

A coordinare gli interventi saranno i professori Paolo Tealdi (Informatica) e Francesco Pungitore (Filosofia), entrambi del Liceo scientifico opzione scienze applicate “G. Cigna” di Mondovì. Parteciperà a distanza il giornalista e insegnante cuneese Alberto Prieri, noto per le sue originali attività di teledidattica su YouTube, durante il periodo di sospensione delle lezioni a causa del coronavirus.

Attraverso un'analisi dell'evoluzione storica del sistema di comunicazione radio-televisivo italiano, verranno proposti alcuni “case study” particolarmente significativi: 1) l'annuncio della guerra del Golfo in Iraq; 2) la stagione di “Tangentopoli”; 3) la trasmissione “cult” degli anni '80 “Drive In”.

Eventi che hanno segnato un nuovo stile, una nuova narrazione delle news e del varietà italiano, un nuovo modo di raccontare la storia e il presente. Tutto questo alla vigilia di una nuova “rivoluzione” nel mondo dei media: nel 2021 la Tv trasmessa via Internet effettuerà un sorpasso epocale sul digitale terrestre. Secondo un recente report del “Centro studi Mediobanca” si passerà da 5,9 milioni del 2019 a 9,2 milioni di abitazioni “connesse”. Una nuova rivoluzione nel mondo dei media, a 40 anni da quel fenomeno rappresentato dall'irruzione dell'emittenza televisiva privata nel nostro Paese. Nell'occasione, Emilio Fede parlerà anche del suo ultimo libro autobiografico, scritto in collaborazione con la giornalista Isa Grassano.