A causa dell’emergenza Covid-19, il rifugio Ceresole sito in località Ceresole di Boves, al momento non è utilizzabile in maniera ordinaria.

Lo comunica l'amministrazione comunale. Il consigliere comunale con delega alla Montagna Gianluca Cavallo: “Per l’eventuale riapertura si attendono nuove disposizioni che potranno essere emanate con nuovi decreti”.