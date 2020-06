Covid-19 – 3150 ore di servizio, in tre mesi, per i volontari della Croce rossa di Sampeyre

3510 ore di servizio e 243 interventi svolti.

Sono soltanto alcuni dei numeri che dimostrano il forte impegno dei volontari della Croce Rossa di Sampeyre in questi ultimi tre mesi, caratterizzati dall’emergenza epidemiologica del Covid-19. La sede sampeyrese ospita infatti anche la postazione di emergenza sanitaria, con la presenza dell'automedica e di un medico 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Sin dall’inizio, gli operatori della CRI Sampeyre sono sempre stati impegnati in prima linea. Del monte ore totale, 3181 ore sono state dedicate alla copertura dei turni in emergenza sanitaria e oltre 53 sono state invece dedicate all’emergenza CoViD, per attività come la consegna della spesa e dei beni di prima necessità a domicilio e ai bisognosi.

Stesso discorso per i servizi svolti: tra questi vi sono gli interventi di emergenza sanitaria (163) e le attività poste in essere per l’emergenza CoViD (40).

La CRI Sampeyre, ora che l’emergenza sta allentando lentamente la sua morsa, vuole però ringraziare quanti, in queste settimane, non hanno mai fatto mancare il loro apporto.

“Finalmente i dati riguardanti la diffusione dell’epidemia di CoViD-19 sono confortanti, le terapie intensive si stanno ‘svuotando’, i contagi e i decessi diminuiscono – ci dicono dalla Croce rossa –; tutto questo però non vuol dire che siamo fuori pericolo e dobbiamo continuare a comportarci in maniera responsabile, seguendo tutte le necessarie precauzioni.

Molte persone, Enti e Associazioni in questo periodo ci sono stati vicini e noi vogliamo ringraziarli, nominandoli uno ad uno.

Un grazie che ci ‘sgorga’ dal cuore, perché con il loro contributo abbiamo potuto acquistare i dispositivi di protezione, quali tute, mascherine, occhiali e visiere necessari a garantire la sicurezza dei Volontari che operano sulle nostre ambulanze”.

Il “grazie” della CRI va al Comune di Sampeyre, Franca ed Elena Cosmello, il signor Lantermino, la signora Rocchietta, la signora Mainardi, i signori Garzino Diego ed Angelo, i signori Giraudo Natale e Luciana, l’Associazione Ice Valvaraita, il signor Podestà, la signora Tallone, i signori Testa Federica e Roberto, il signor Vay, il signor Giraudo, la signora Rosanna, la famiglia Boerio, l’Ok Market, le panetterie Mellano, Non Solo Pane e Botta, la signora Bruno, i signori Dadone e Ruà, famiglia Dematteis, So.Ge.Da, Super Casa Market, Pizzeria Mangiuma, la ferramenta Allasina, officina Prato, oltre a quanti hanno voluto rimanere anonimi.

“Noi ci saremo sempre, per tutta la popolazione della Valle ed i turisti” ricordano i volontari della Croce rossa sampeyrese. Che – però – lanciano l’appello: “se hai del tempo a disposizione vieni ad aiutarci, ti accoglieremo a braccia aperte!”.