Dopo il lockdown riapre oggi la biblioteca a Montà

Dopo il periodo di lockdown tutto sta tornando verso la normalità. Oggi (mercoledì 3 giugno) riapre la biblioteca comunale in piazza San Michele a Montà: gli orari resteranno invariati, ma cambieranno le modalità di accesso e di fruizione. L'ingresso sarà accessibile esclusivamente con mascherina e potrà entrare una sola persona alla volta, ad eccezione dell’adulto con due bambini.





La consultazione dei libri verrà fatta dal personale addetto della biblioteca. Per agevolare e velocizzare il servizio è consigliata la richiesta telefonica dei testi al numero (0173.977456). Una volta restituiti, i volumi verranno posti in quarantena per 72 ore.