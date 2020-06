“Nei momenti difficili, l’Italia che lavora mostra il suo volto migliore.

Noi siamo orgogliosi di contribuire con i nostri motori, che non si sono mai fermati durante l’emergenza Covid-19 e sono al cuore delle sfide di domani”.

Queste le dichiarazioni del management di FPT Industrial, Brand del Gruppo CNHi e leader mondiale nella produzione di motori industriali con oltre 600.000 unità prodotte all’anno.

Smart Factory, digital content agency e casa di produzione video con sede nel Saluzzese, ha raccontato i volti e i cuori delle professionalità che utilizzano ogni giorno i motori realizzati dal Brand con uno spot ad alto tasso emozionale, accompagnato dalle note di Preludio, la nuova sound identity di FPT creata da Giorgio Moroder (leggendario produttore musicale, 3 volte premio Oscar), interpretata per l’occasione in una versione inedita al pianoforte.





“Agricoltori, trasportatori, fattorini, pescatori, vigili del fuoco e operatori ecologici: senza l’impegno e la costanza di queste categorie durante il lockdown, il nostro Paese non avrebbe retto l’urto della crisi e non potrebbe neppure immaginare una ripartenza. Noi volevamo raccontare i loro volti e la loro eroica normalità, forse poco celebrata dai nostri media” dichiarano Maurizio Bodrero e Andrea Vernoli, rispettivamente Direttore Creativo e Regista dello spot.





Ognuno di questi lavori è spinto da motori progettati da FPT Industrial. Basti pensare ai trattori New Holland, ai camion e ai furgoni Iveco, ai mezzi speciali Magirus adottati dai Vigili del Fuoco, ai motori marini e a decine di altre applicazioni: come dice la voce narrante dello spot “L’Italia ha i mezzi per ripartire, noi ci mettiamo il cuore”.





Stefania Bindolo, executive producer di Smart Factory, spiega la scelta dei set e delle storie raccontate nello spot: “Scegliere Saluzzo e i suoi dintorni come set per molte delle immagini è stata una scelta per noi naturale e dovuta, soprattutto nei confronti delle eccellenze che rappresentano al meglio tutte le categorie celebrate”.





Smart Factory ringrazia per la collaborazione e il prezioso supporto alla realizzazione del progetto la Città di Saluzzo, il Sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, il dirigente del consorzio CSEA Ing. Flavio Tallone, la Società San Germano del Gruppo IREN e il responsabile Marco Berardino, l’azienda Agricola Naturalmente Buona Bio di Revello rappresentata da Giuliano Fino e al Luogotenente Fabrizio Giordano, Comandante della stazione dei Carabinieri di Saluzzo.





Lo spot sarà on air in formato rich media su tutte le principali home page delle principali testate giornalistiche nazionali (La Stampa, La Repubblica, Corriere della Sera) dal 02 al 07 giugno.





Video disponibile su sito web www.fptindustrial.com e sul canale ufficiale Youtube https://www.youtube.com/channel/UCMK0oBb-d1EaIl5z_wJAI0w a partire dal 02 giugno.