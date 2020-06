Sounjar! La nuova rubrica occitana dell’Unione Montana Valle Stura

“Sounjar: pensare/riflettere; sognare”. Dal vocabolario provenzale-francese "Lou trésor dou félibrige" di Frédéric Mistral (1830 – 1914), poeta e scrittore, che nel 1904 ricevette il Premio Nobel per la letteratura, che dedicò la vita allo studio della lingua e della cultura provenzali.

Sounjar è il nome scelto per la nuova rubrica dedicata al mondo della lingua occitana locale promossa dall’Unione Montana Valle Stura e approdata sulla pagina Facebook omonima che vedrà due uscite settimanali: “Pillole di grammatica” il lunedì, poesie, racconti, aneddoti e curiosità toponomastiche il venerdì.

Si parte con un post dedicato agli articoli determinativi. Lo sapevate che nelle varianti occitane dei comuni dell’Alta Valle Stura (Aisone, Vinadio, Sambuco, Pietraporzio, Argentera) agli articoli determinativi maschili singolari “il” e lo” corrisponde il solo articolo <lou>, mentre in bassa Valle Stura, oltre a <lou>, esistono anche le forme: <ël, ‘l> e <ou>? Qualche esempio: lou/ou/ ël chan (il cane), lou/ou/ ël barba/o (lo zio).

E ancora. Sapete che il famoso Monte Bersaio (2386 m), la montagna di origine dolomitica che sovrasta l’abitato di Sambuco, viene chiamato localmente <Rouòcha Biancha>, ovvero Rocca Bianca?

Vi invitiamo a seguire la rubrica, che si avvale della collaborazione di Andrea Celauro - originario della Valle Stura, laureato in Antropologia Culturale ed Etnologia con una specializzazione in Antropologia alpina presso l’Università degli Studi di Torino che da diversi anni porta avanti ricerche sull’alta valle Stura, in particolare nel campo dell’etno-linguistica - per scoprire le molteplici sfaccettature di questa realtà linguistica e culturale dinamica e cangiante.

L’iniziativa, che fa parte di un più ampio piano di valorizzazione e promozione della lingua cosiddetta minoritaria, inserito all’interno del progetto “Uno lengo per creise – Una lingua per crescere”, realizzato con i fondi della Legge 482/99 (“Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”), includerà, nelle settimane e nei mesi futuri, anche la creazione di una sezione dedicata all’interno del nuovo sito web realizzato dall’Unione Montana Valle Stura: www.visitstura.it . Tale sezione sarà arricchita da contenuti di approfondimento (grammatica, toponomastica, musica, letteratura…) e da alcune video interviste a giovani parlanti la lingua d’oc in Valle Stura.





Stay tuned!





Per informazioni:

cultura@vallestura.cn.it

+39 0171 955555





FB: @unioneMontanaValleStura

www.vallestura.cn.it

www.visitstura.it