Grandine e maltempo, Coldiretti Cuneo denuncia danni fino al 100% su kiwi, mele e pesche del fossanese

Sono gravissimi i danni che i tecnici di Coldiretti Cuneo stanno stimando in queste ore nelle aziende agricole del Fossanese, colpito nel tardo pomeriggio di ieri da una fitta grandinata che ha imbiancato una lunga fascia lungo il fiume Stura dalla frazione di Ronchi a Cuneo alle frazioni San Biagio e Roata Chiusani di Centallo fino a Fossano tra San Sebastiano e Murazzo.

Sono coinvolte oltre 40 aziende frutticole – spiega Coldiretti Cuneo – in modo particolare quelle intorno a Centallo dove, nei frutteti sprovvisti di rete antigrandine, che rappresentano il 30% del totale, i danni raggiungono il 100% su kiwi, mele e pesche. Sui kiwi – evidenziano i tecnici Coldiretti – la grandinata non ha solo compromesso la produzione di quest’annata ma avrà gravi ripercussioni anche sulla prossima. Dove installate, le reti di protezione hanno retto quasi ovunque raccogliendo pesanti cumuli di grandine, anche se non mancano le segnalazioni di impianti crollati.