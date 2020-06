Alba, la richiesta del centrosinistra: "Un'ultima campanella insieme per chi finisce un ciclo di studi"

Trovare il modo, prima della fine dell’anno scolastico, per riunire un’ultima volta in presenza almeno le classi di bambini e ragazzi giunti al termine del loro ciclo di studi, così che possano congedarsi con un ultimo saluto prima di proseguire in altre scuole e con altri compagni la propria carriera scolastica.



E’ la richiesta che il consigliere comunale del Partito Democratico Elena Di Liddo – insieme ai colleghi consiglieri di minoranza riuniti nella coalizione “Uniti per Alba" – ha rivolto al sindaco albese Carlo Bo e all’Amministrazione da lui guidata.



La proposta è quella di individuare spazi aperti cittadini, quali ad esempio i cortili delle scuole o i parchi pubblici, insieme a modalità che garantiscano la tutela della salute delle persone coinvolte: il giusto distanziamento, l’utilizzo di mascherine, se necessario la collaborazione delle organizzazioni di Protezione Civile albesi.



L’iniziativa dovrebbe avere base volontaria, rimessa quindi alla libera adesione delle famiglie, e avrebbe lo scopo di consentire ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, ai ragazzi di 5ª della scuola primaria, di 3ª della scuola secondaria di I grado e di 5ª della scuola secondaria di II grado di potersi ritrovare e salutare di persona dopo oltre tre mesi di chiusura della scuola a causa dell’emergenza sanitaria.



Un suggerimento, quello che arriva dal centrosinistra cittadino, che si collega al dibattito in corso a livello nazionale e alle analoghe iniziative di alcuni sindaci, di comuni sia piccoli che di medie dimensioni, che si stanno attivando per organizzare momenti simili, ponendo al centro, almeno questa volta, i bisogni di bambini e ragazzi di socialità, di incontrare i coetanei e di tenere vive le relazioni.



"Alcuni sindaci di Comuni delle dimensione di Alba – spiega infatti Di Liddo al nostro giornale – si stanno muovendo in questa direzione. Pensiamo che in questa fase di ripartenza delle varie attività sia doveroso dedicare attenzioni a bambini e ragazzi che in questi mesi, insieme alle loro famiglie, hanno dato esempio di resilienza e spirito di adattamento. Come gruppi di minoranza facciamo questo invito all'Amministrazione, ci auguriamo che venga preso in considerazione e di avere un riscontro in tempi celeri".



Bisogna correre, infatti, considerato che l’anno scolastico termina il 10 giugno (il 30 giugno per le scuole dell’infanzia) e che, nel caso la proposta venisse accolta, occorrerà comunicare alle famiglie la modalità d’incontro e procedere celermente all’organizzazione.